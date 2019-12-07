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Помер актор з легендарного серіалу "Друзі": перші подробиці

STYLERПерсони    07.12.2019 - 14:34
Помер актор з легендарного серіалу "Друзі": перші подробиці
Серіал "Друзі" (кадр із серіалу)

Зірка легендарного американського серіалу "Друзі" Роб Лібман помер на 83-му році життя

У США помер знаменитий актор Роб Лібман, який представився завдяки грі у легендарному американському серіалі "Друзі". На момент смерті знаменитості було 82 роки. Про кончину голлівудської зірки розповіли у виданні CNN з посиланням на представника артиста.

Варто відзначити, що в ЗМІ раніше не оголошувалося про те, що актор має тяжкі захворювання. Зараз представник актора заявив, що причиною смерті Лібмана стала пневмонія.

Помер актор з легендарного серіалу &quot;Друзі&quot;: перші подробиці

Роб Лібман (фото: кадр із серіалу "Друзі")

Рон Лібман народився 11 жовтня 1937 року в Нью-Йорку. На екранах - з середини п'ятдесятих: "На порозі ночі", "Бійня номер п'ять", "Каз" (титульна роль), "Вона написала вбивство". Лауреат премій "Еммі" і "Тоні".

Був одружений на актрисі Джесіці Уолтер (Люсіль із "Уповільненої розвитку") і Лінді Лавін ("Еліс").

Лібман відомий по ролі батька Рейчел в серіалі "Друзі".

Роб Лібман в серіалі "Друзі"

Нагадаємо, що раніше померла легенда українського кіно.

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