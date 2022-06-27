Уменьшение роста волос в этой части тела может говорить о высоком уровне холестерина

Симптомы ЗПА обычно появляются на ногах, животе и руках, когда артерии в этих областях сужаются.

Согласно Penn Medicine, когда артерии, несущие кровь к ногам, сужаются из-за высокого уровня холестерина, вы можете заметить замедление и уменьшение роста волос на ногах.

Общие признаки ЗПА включают:

Судороги в икрах, бедрах или тазу после ходьбы, подъема по лестнице или физических упражнений;

Эректильная дисфункция, особенно если у вас диабет

Ощущение холода в стопе или голени

Изменение цвета кожи на ногах

Язвы, которые медленно заживают на ногах, ступнях или пальцах ног

Слабая или онемевшая нога.

Что можно сделать

Есть много вещей, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы контролировать симптомы заболевания периферических артерий и сохранить здоровье ног.

Снижение высокого уровня холестерина имеет решающее значение, и есть несколько способов сделать это. Конечно, сначала нужно сдать анализы на уровень холестерина. Поскольку это состояние обычно не вызывает симптомов, вам необходимо сдать анализ крови.

Как снизить высокий уровень холестерина

Есть несколько продуктов, которые являются не только частью здорового питания, но и активно помогают снизить уровень холестерина.

По данным благотворительной организации по борьбе с холестерином Heart UK, сокращение потребления насыщенных жиров и замена некоторых из них ненасыщенными жирами - отличный способ снизить уровень холестерина.

Насыщенный жир - это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.

Ненасыщенные жиры содержатся в: