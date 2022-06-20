Ежедневный симптом, который может сигнализировать о раке кишечника

Эксперты рассказали, что кроме некоторых наиболее известных симптомов, таких как кровотечение из прямой кишки и выявления крови в кале, есть и другие тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание.

По словам экспертов, ощущение потребности напрягаться в заднем проходе (как будто вам нужно справлять нужду) даже после опорожнения кишечника может свидетельствовать о болезни.

В частности, симптомы рака кишечника могут включать изменение нормальной работы кишечника или кровь в кале.

"Они также могут быть симптомами других заболеваний, но важно обратиться к врачу. Рак кишечника может начаться в толстом кишечнике (рак толстой кишки) или заднем проходе (рак прямой кишки). Его еще называют колоректальным раком", - говорят эксперты.

Среди других симптомов, на которые следует обратить внимание, выделяют:

изменение нормальной привычки опорожнения. Например, жидкий кал, частый или запор;

шишка, которую врач может почувствовать в заднем проходе или животе чаще с правой стороны;

потеря в весе;

боль в животе или заднем проходе;

усталость и одышка, вызванные более низким уровнем эритроцитов (анемия).

Также иногда рак может блокировать кишечник. Врачи называют это непроходимостью кишечника.

Симптомы включают:

схваткообразные боли в животе;

ощущение вздутия;

запор.

"Непроходимость кишечника - это чрезвычайная ситуация. Нужно быстро обратиться к врачу или в ближайшую больницу", - добавляют специалисты.

Кроме того, несколько факторов могут повысить риск развития рака кишечника. Например, образ жизни и возраст.

К тому же людям рекомендуется не есть слишком много красного и обработанного мяса. Избыточный вес или ожирение еще больше увеличивают риск.