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Зменшення росту волосся в цій частині тіла може говорити про високий рівень холестерину

Симптоми підвищеного холестерину (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Високий рівень холестерину означає, що у вашій крові занадто багато воскоподібної речовини, званої холестерином. Стан, який може підвищити ризик серцевих захворювань, зазвичай непомітний для очей.

Однак постійно високий рівень холестерину може призвести до звуження артерій, і цей процес, відомий як захворювання периферичних артерій (ЗПА), може викликати помітні зміни в певній частині тіла, передає Express.

Симптоми ЗПА зазвичай з'являються на ногах, животі і руках, коли артерії в цих областях звужуються.

Згідно з Penn Medicine, коли артерії, що несуть кров до ніг, звужуються через високий рівень холестерину, ви можете помітити уповільнення і зменшення росту волосся на ногах.

Загальні ознаки ЗПА включають:

  • Судоми в литках, стегнах або тазі після ходьби, підйому по сходах або фізичних вправ;
  • Еректильна дисфункція, особливо якщо у вас діабет
  • Відчуття холоду в стопі або гомілці
  • Зміна кольору шкіри на ногах
  • Виразки, які повільно гояться на ногах, ступнях або пальцях ніг
  • Слабка або оніміла нога.

Що можна зробити

Є багато речей, які ви можете зробити самостійно, щоб контролювати симптоми захворювання периферичних артерій і зберегти здоров'я ніг.

Зниження високого рівня холестерину має вирішальне значення, і є кілька способів зробити це. Звичайно, спочатку потрібно здати аналізи на рівень холестерину. Оскільки цей стан зазвичай не викликає симптомів, вам необхідно здати аналіз крові.

Як знизити високий рівень холестерину

Є кілька продуктів, які є не тільки частиною здорового харчування, але і активно допомагають знизити рівень холестерину.

За даними благодійної організації по боротьбі з холестерином Heart UK, скорочення споживання насичених жирів і заміна деяких з них ненасиченими жирами - відмінний спосіб знизити рівень холестерину.

Насичений жир - це жир, що міститься у вершковому маслі, салі, топленому маслі, жирному м'ясі і сирі.

Ненасичені жири містяться в:

  • Рослинні олії, такі як оливкова, соняшникова, кукурудзяна, рапсова, горіхова і олія з насіння
  • Авокадо, горіхи та насіння
  • Жирові спреди з рослинних олій, таких як соняшникова та оливкова
  • Масло
  • Жирна риба

Раніше ми писали, який щоденний симптом може сигналізувати про рак кишечника.

А також повідомляли, яка популярна ягода знизить високий рівень холестерину і цукру в крові.

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