Зменшення росту волосся в цій частині тіла може говорити про високий рівень холестерину

Симптоми ЗПА зазвичай з'являються на ногах, животі і руках, коли артерії в цих областях звужуються.

Згідно з Penn Medicine, коли артерії, що несуть кров до ніг, звужуються через високий рівень холестерину, ви можете помітити уповільнення і зменшення росту волосся на ногах.

Загальні ознаки ЗПА включають:

Судоми в литках, стегнах або тазі після ходьби, підйому по сходах або фізичних вправ;

Еректильна дисфункція, особливо якщо у вас діабет

Відчуття холоду в стопі або гомілці

Зміна кольору шкіри на ногах

Виразки, які повільно гояться на ногах, ступнях або пальцях ніг

Слабка або оніміла нога.

Що можна зробити

Є багато речей, які ви можете зробити самостійно, щоб контролювати симптоми захворювання периферичних артерій і зберегти здоров'я ніг.

Зниження високого рівня холестерину має вирішальне значення, і є кілька способів зробити це. Звичайно, спочатку потрібно здати аналізи на рівень холестерину. Оскільки цей стан зазвичай не викликає симптомів, вам необхідно здати аналіз крові.

Як знизити високий рівень холестерину

Є кілька продуктів, які є не тільки частиною здорового харчування, але і активно допомагають знизити рівень холестерину.

За даними благодійної організації по боротьбі з холестерином Heart UK, скорочення споживання насичених жирів і заміна деяких з них ненасиченими жирами - відмінний спосіб знизити рівень холестерину.

Насичений жир - це жир, що міститься у вершковому маслі, салі, топленому маслі, жирному м'ясі і сирі.

Ненасичені жири містяться в: