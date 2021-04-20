Под Уманью в жутком ДТП погиб отец семерых детей: выяснились детали трагедии

Все погибшие проживали в селе Шукайвода Черкасской области. Местные отзываются о них положительно.

"Все трое ребят местные. Тот, который многодетный, жил неподалеку от меня. Хорошие были ребята. В тот вечер у жены одного из погибших вроде как был день рождения. Они вместе праздновали. Момент аварии увидел с камеры наблюдения мой односельчанин Саша. Живет как раз рядом с тем местом. Он первым и выскочил и начал спасать", - рассказал житель села.

В полиции говорят, что причиной трагедии стала потеря управляемости автомобиля "ВАЗ-2106", в котором ехали мужчины. Тогда машина на повороте вылетела с дороги и скатилась в пруд.

"Люди погибли на месте. Были ли пострадавшие в состоянии алкогольного опьянения, выясняют эксперты", - прокомментировала аварию пресс-секретарь Уманского райотдела полиции Наталья Мельник.

По факту происшествия было начато уголовное производство по статье о нарушении ПДД.

"Глубина пруда примерно 3 метра. Но именно в том месте мелко. Максимум полтора метра. Когда очевидцы бросились доставать, люди в машине уже были мертвы", - рассказал староста села Владимир Музыченко.

По его словам, свидетели аварии сначала вытащили только двух мужчин из авто, а третий погибший некоторое время еще оставался в машине.

"Вытащили двух. Даже не подозревали, что в салоне может быть кто-то третий. Брат, когда приехал, то с разбега бросился в воду. Начал искать, потому что подозревал, что там его родственник остался. Один из погибших был многодетным отцом. У него семеро детей. Старший сын сейчас служит в армии. Другие дети живут с родителями", - говорит староста.