ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Волыни две девочки разбились на мотоцикле: стали известны детали трагедии

Новина українською → Волынь, Четверг 08 апреля 2021 13:29
На Волыни две девочки разбились на мотоцикле: стали известны детали трагедии На Волыни две сестры разбились на мотоцикле (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Ковельском районе Волынской области на мотоцикле разбились две сестры, 15 и 13 лет. Старшая девочка не справилась с управлением мотоцикла Viper и влетела в забор. Она погибла на месте, а ее младшая сестра попала в реанимацию.

Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Волынской области.

Детали ДТП

Трагедия произошла в селе Зоболотье Ковельского района. Около 16.00 7 апреля две девочки на мотоцикле влетели в забор. Старшая погибла на месте от полученных травм, младшую – с многочисленными повреждениями госпитализировали в больницу.

Полиция открыла криминальное производство по ч.2 ст. 286 Криминального кодекса Украины. Идет следствие, и полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

На Волыни две девочки разбились на мотоцикле: стали известны детали трагедии

Две девочки на Волыни разбились на мотоцикле

Что известно о пострадавшей девочке

По данным ТСН, 13-летняя девочка в реанимации, но находится в сознании. Она сказала, что почти ничего не помнит – только, как поехали кататься с сестрой, а потом – провал.

Медики говорят, что состояние девочки тяжелое, у нее много переломов.

"Это политравма, перелом открытый бедра, переломы плечевой кости и переломы предплечья. Кроме того, есть черепно-мозговая травма", - рассказал начальник по медчасти Ратнивской больницы Владимир Колотюк.

Что произошло с девочками накануне ДТП

15-летняя девочка одолжила мотоцикл у своего парня и приехала на нем в школу, чтобы забрать младшую сестру после уроков. У нее прав не было, но есть информация, что девочка такое делает не впервые.

В этот раз на дороге пошло что-то не так и мотоциклистка слетела с дороги и врезалась в кирпичный забор. Старшая от удара погибла на месте, а у младшей – многочисленные переломы.

Обе девочки были без защитных шлемов. Мама девочек сейчас на заработках в Польше. Отец с семьей не живет. В отсутствии родителей девочек воспитывала бабушка.

Пострадавшую девочку медики собираются отправить в Луцк в областную детскую больницу, так как ей предстоит перенести минимум три операции.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове мама погибших девочек требует наказать виновника-француза.

А также рассказывали о том, что в Одессе водитель скорой с пациентами уснул за рулем и влетел в такси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь ДТП мотоциклист подростки
LITE
8 апреля - день архангела Гавриила: что можно и нельзя делать, все приметы
8 апреля - день архангела Гавриила: что можно и нельзя делать, все приметы