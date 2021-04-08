На Волыни две девочки разбились на мотоцикле: стали известны детали трагедии

В Ковельском районе Волынской области на мотоцикле разбились две сестры, 15 и 13 лет. Старшая девочка не справилась с управлением мотоцикла Viper и влетела в забор. Она погибла на месте, а ее младшая сестра попала в реанимацию.

Детали ДТП

Трагедия произошла в селе Зоболотье Ковельского района. Около 16.00 7 апреля две девочки на мотоцикле влетели в забор. Старшая погибла на месте от полученных травм, младшую – с многочисленными повреждениями госпитализировали в больницу.

Полиция открыла криминальное производство по ч.2 ст. 286 Криминального кодекса Украины. Идет следствие, и полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Две девочки на Волыни разбились на мотоцикле

Что известно о пострадавшей девочке

По данным ТСН, 13-летняя девочка в реанимации, но находится в сознании. Она сказала, что почти ничего не помнит – только, как поехали кататься с сестрой, а потом – провал.

Медики говорят, что состояние девочки тяжелое, у нее много переломов.

"Это политравма, перелом открытый бедра, переломы плечевой кости и переломы предплечья. Кроме того, есть черепно-мозговая травма", - рассказал начальник по медчасти Ратнивской больницы Владимир Колотюк.

Что произошло с девочками накануне ДТП

15-летняя девочка одолжила мотоцикл у своего парня и приехала на нем в школу, чтобы забрать младшую сестру после уроков. У нее прав не было, но есть информация, что девочка такое делает не впервые.

В этот раз на дороге пошло что-то не так и мотоциклистка слетела с дороги и врезалась в кирпичный забор. Старшая от удара погибла на месте, а у младшей – многочисленные переломы.

Обе девочки были без защитных шлемов. Мама девочек сейчас на заработках в Польше. Отец с семьей не живет. В отсутствии родителей девочек воспитывала бабушка.

Пострадавшую девочку медики собираются отправить в Луцк в областную детскую больницу, так как ей предстоит перенести минимум три операции.