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В Умані російська ракета вбила всю родину ветерана АТО: "вони так і не прокинулися"

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Умань, Понеділок 01 травня 2023 17:42
В Умані російська ракета вбила всю родину ветерана АТО: "вони так і не прокинулися" Колаж РБК-Україна: жертвами російського ракетного удару по висотці в Умані стала ціла родина
Автор: Володимир Костирін

В Умані в результаті російського ракетного удару по житловому будинку вночі 28 квітня серед загиблих виявилася родина Романа Тройчука, колишнього учасника АТО, який після поранення на фронті допомагав українським захисникам уже як волонтер.

Про це розповіла мешканка Умані Наталія Торчинська, передає "Суспільне".

За її словами, у багатоповерхівці, яка потрапила під ворожий ракетний обстріл, проживала мати пана Романа - її квартира була на другому поверсі. А сам ветеран з дочкою та дружиною приїхав до цього будинку напередодні російської атаки.

"Рома із сім'єю приїхали до неї напередодні трагедії, заночували і мали їхати в село, аби садити картоплю. Однак вони так і не прокинулись", - каже жінка.

Торчинська була знайома із родиною загиблих, а пана Романа називає дуже добрим, щирим та життєрадісним.

В Умані російська ракета вбила всю родину ветерана АТО: &quot;вони так і не прокинулися&quot;

Ветеран АТО Роман із сім'єю загинули внаслідок удару російської ракети по житловій багатоповерхівці в Умані 28 квітня (фото: facebook.com / Наталія Торчинська)

"Ми не дружили, але часто бачились в місті. Знаю, що Роман був учасником АТО. Під час несення служби він отримав поранення, однак після цього допомагав своїм побратимам - постійно завозив їм гуманітарну допомогу", – розповідає вона.

Вона додала, що у Тройчука залишився старший брат, а його батько загинув давно.

У своєму Facebook жінка опублікована номером банківської картки брата пана Романа для бажаючих надати матеріальну допомогу: 5457 0822 7478 1348.

В Умані російська ракета вбила всю родину ветерана АТО: &quot;вони так і не прокинулися&quot;

Фото: скріншот facebook.com / Наталія Торчинська

Жертви ракетного удару РФ по житловому будинку в Умані

Нагадаємо, тоді через ракетний удар російських окупантів по висотці в Умані загинули 23 людини - 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед жертв - шість дітей.

Імена та фото загиблих в Умані дітей публікували у Facebook-групі "Їх УБИЛА росія". Це:

  • 8-річна Уляна Тройчук (2014 р.н.), яка загинула з татом Романом, його дружиною Антоніною та бабусею,
  • 11-річна Софія Дмитрівна Шульга (2011 р.н.), учениця 6 класу Уманської гімназії №5,
  • та її брат 17-річний Кирило Анатолійович Писарєв (2005 р.н.), учень 11 класу Уманського ліцею №1,
  • 1,5-річний Іван Одайський, який загинув із мамою 28-річною Оленою Одайською,
  • 16-річний Олексій Лисак,
  • та його 10-річна сестричка Аліна Барченко, які загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.

В Умані російська ракета вбила всю родину ветерана АТО: &quot;вони так і не прокинулися&quot;

Діти, які загинули в результаті російського ракетного удару 28 квітня по багатоповерхівці в Умані (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)

Раніше повідомлялося, що РосТБ видало кадри зруйнованого будинку в Умані за "обстріл Донбасу бойовиками".

Нагадаємо також, що Міноборони РФ цинічно хвалилося ракетними ударами по Україні.

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