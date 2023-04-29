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РосТБ видало кадри зруйнованого будинку в Умані за "обстріл Донбасу бойовиками"

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Субота 29 квітня 2023 18:27
РосТБ видало кадри зруйнованого будинку в Умані за "обстріл Донбасу бойовиками" Фото: РосТВ видало кадри зруйнованого будинку в Умані за "обстріл Донбасу бойовиками" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російське ТБ видало кадри зруйнованого внаслідок обстрілу окупантами будинку в Умані за "обстріл Донбасу українськими бойовиками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".

При цьому кадри нібито зруйнованого будинку на Донбасі взяли з відео Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Нагадаємо, під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет потрапила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.

У суботу, 29 квітня, в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу загинули 23 особи, серед яких шестеро дітей.

Додамо, що сьогодні вранці при розборі завалів у будинку спалахнула пожежа.

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Умань Війна Росії проти України
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