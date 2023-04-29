РосТБ видало кадри зруйнованого будинку в Умані за "обстріл Донбасу бойовиками"
Російське ТБ видало кадри зруйнованого внаслідок обстрілу окупантами будинку в Умані за "обстріл Донбасу українськими бойовиками".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".
При цьому кадри нібито зруйнованого будинку на Донбасі взяли з відео Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Нагадаємо, під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет потрапила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.
У суботу, 29 квітня, в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу загинули 23 особи, серед яких шестеро дітей.
Додамо, що сьогодні вранці при розборі завалів у будинку спалахнула пожежа.
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