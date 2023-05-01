В Умани российская ракета убила всю семью ветерана АТО: "они так и не проснулись"

В Умани в результате российского ракетного удара по жилому дому ночью 28 апреля среди погибших оказалась семья Романа Тройчука, бывшего участника АТО, который после ранения на фронте продолжал помогать украинским защитникам уже как волонтер.

По ее словам, в многоэтажке, которая попала под вражеский ракетный обстрел, жила мама пана Романа - ее квартира была на втором этаже. А сам ветеран с дочерью и женой приехал в этот дома накануне российской атаки.

"Рома с семьей приехали к ней накануне трагедии, заночевали и должны были ехать в село, чтобы сажать картошку. Однако они так и не проснулись", - говорит женщина.

Торчинская была знакома с семьей погибших, а пана Романа называет очень добрым, искренним и жизнерадостным.

Ветеран АТО Роман с семьей погибли в результате удара российской ракеты по жилой многоэтажке в Умани 28 апреля (фото: facebook.com / Наталія Торчинська)

"Мы не дружили, но часто виделись в городе. Знаю, что Роман был участником АТО. Во время несения службы он получил ранения, однако после этого помогал своим побратимам - постоянно завозил им гуманитарную помощь", - рассказывает она.

Она добавила, что у Тройчука остался старший брат, а его отец погиб давно.

В своем Facebook женщина опубликована номер банковской карточки брата пана Романа для желающих оказать материальную помощь: 5457 0822 7478 1348.

Фото: скриншот facebook.com / Наталія Торчинська

Жертвы ракетного удара РФ по жилому дому в Умани

Напомним, тогда из-за ракетного удара российских оккупантов по высотке в Умани погибли 23 человека - 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Среди жертв - шесть детей.

Имена и фото погибших в Умани детей публиковали в Facebook-группе "Їх УБИЛА росія". Это:

8-летняя Уляна Тройчук (2014 г.р.), которая погибла с папой Романом, его женой Антониной и бабушкой,

11-летняя София Дмитриевна Шульга (2011 г.р.), ученица 6 класса Уманской гимназии №5,

и ее брат 17-летний Кирилл Анатольевич Писарев (2005 г.р.), ученик 11 класса Уманского лицея №1,

1,5-летний Иван Одайский, который погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской,

16-летний Алексей Лысак,

и его 10-летняя сестренка Алина Барченко, которые погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.

Погибшие в результате российского ракетного удара 28 апреля по многоэтажке в Умани дети (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)