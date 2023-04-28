"Точно в ціль". Міноборони РФ цинічно хизується ударами по Україні. В ОП відповіли

В російському Міноборони цинічно радіють ракетним ударам по Україні. В Офісі президента на це відповіли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака і Міноборони РФ.

"Мінубивства РФ радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць", - написав Єрмак.

Зазначимо, що перед цим Міністерство оборони Росії опублікувало зображення пуску ракети із підписом "Точно в ціль".

Фото: Міноборони РФ цинічно хизується ударами по Україні (скрін)

Примітно, що на фото зображено пуск ракети "Іскандер-К". Її, як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ складно виявити.

Саме цю ракету росіяни використали під час обстрілу Миколаєва, де під ударом опинилися житлові будинки, внаслідок чого 23 людей поранені, а одна загинула.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Ворог вдарив по багатоповерхівці в Умані, знищивши цілий під'їзд, кількість жертв продовжує рости.

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