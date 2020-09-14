В Умани новый скандал из-за хасидов: что случилось

В Умани разгорается новый скандал с участием хасидов. В этот раз причиной разногласий стала якобы неправильно построенная синагога. Местные жители выдвинули подозрение, что иудейский храм построен с нарушениями строительных норм, в результате чего в соседних постройках потрескались стены. Местные жители вышли на протест.

Как сообщает "Громадське", местные жители возмущены новой синагогой, построенной в Умани. По их мнению, строительство привело к повреждению располагающихся возле синагоги зданий. Кроме того, по их словам, при строительстве хасиды захватили часть их территории.

Хасиды в Умани попали в новый скандал (фото: Громадське)

В синагоге проживают примерно 100 паломников. Хасиды уверяют, что синагога построена законно, у них есть все документы. А по местным говорят, что они искусственно нагнетают конфликт.

А вот жители заявляют, что их цель - чтобы паломники здесь не жили, потому что синагога построена незаконно и является опасной для окружающих. Также местные требуют компенсацию убытков из-за трещин в домах. Они отрицают, что конфликт на религиозной основе.

Стоит отметить, что конфликты между хасидами и жителями Умани происходят все чаще. Так, 11 сентября владелец одного из кафе в городе Умань Черкасской области разместил табличку, что не обслуживает хасидов в заведении. В связи с этим полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям.

Также мы писали, что в Умани некоторые магазины отказываются обслуживать паломников-хасидов. Владельцы торговых точек вывешивают специальные объявления, в котором пишут об этом.

Как мы ранее писали, подростки-хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана в Умани.