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В Умани кафе отказалось принимать хасидов, полиция открыла дело

Умань, Пятница 11 сентября 2020 19:09
В Умани кафе отказалось принимать хасидов, полиция открыла дело
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Владелец одного из кафе в городе Умань Черкасской области разместил табличку, что не обслуживает хасидов в заведении. В связи с этим полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В полицию 11 сентября поступило сообщение от исполнительного директора Объединенной Еврейской общины Украины о том, что неизвестный в одном из кафе города Умани разместил табличку на трех разных языках с информацией, что хасиды в этом заведении не обслуживаются.

По словам заявителя, табличка показывает предвзятое отношение к брацлавским хасидам. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что табличку установил хозяин кафе.

Владелец заявления объяснил, что табличку он повесил с целью предотвратить распространение COVID-19.

Полиция изъяла вещественные доказательства и направила на соответствующее экспертное исследование.

Напомним, в Умани коронавирусом заболели 8 хасидов-паломников, которые приехали на празднование Рош ха-Шана.

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