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В Умани хасидов не пускают в магазины даже за водой (фото)

Умань, Пятница 11 сентября 2020 15:27
В Умани хасидов не пускают в магазины даже за водой (фото)
В Умани хасиды не могут зайти в магазины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Умани магазины отказываются обслуживать хасидов

В Умани некоторые магазины отказываются обслуживать паломников-хасидов. Владельцы торговых точек вывешивают специальные объявления, в котором пишут об этом.

Один из членов общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин опубликовал на своей странице в Facebook фотографию дискриминирующей таблички в отношении брацлавских хасидов.

"Хасиды не обслуживаются! COVID-19", - написали на табличке.

Также эта надпись продублирована на табличке на иврите ("Хасидам вход запрещен").

В Умани хасидов не пускают в магазины даже за водой (фото)В Умани хасидов не пускают в магазины даже за водой (фото)В Умани магазины отказываются обслуживать хасидов (фото: facebook.com/HAZINHAIM)

По словам автора поста, табличку обнаружили сегодня утром, 11 сентября, у входа в магазин на улице Тищика. При этом во многих других магазинах, хотя и нет таблички, уже тоже не пускают паломников.

Хаим Хазин отметил, что до сегодняшнего дня такого отношения к хасидам не было никогда.

Как мы ранее писали, подростки-хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана в Умани.

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