В Умані новий скандал через хасидів: що трапилося

В Умані розгорається новий скандал за участю хасидів. Цього разу причиною розбіжностей стала нібито неправильно побудована синагога. Місцеві жителі висунули підозру, що іудейський храм побудований з порушеннями будівельних норм, в результаті чого в сусідніх будинках потріскали стіни. Місцеві жителі вийшли на протест.

Як повідомляє "Громадське", місцеві жителі обурені новою синагогою, яка побудована в Умані. На їхню думку, будівництво призвело до пошкодження розташованих біля синагоги будівель. Крім того, за їх словами, при будівництві хасиди захопили частину їх території.

Хасиди в Умані потрапили в новий скандал (фото: Громадське)

В синагозі проживають приблизно 100 паломників. Хасиди запевняють, що синагога побудована законно, у них є всі документи. А щодо місцевих кажуть, що вони штучно нагнітають конфлікт.

А ось жителі заявляють, що їхня мета - щоб паломники тут не жили, тому що синагога збудована незаконно і є небезпечною для оточуючих. Також місцеві вимагають компенсацію збитків через тріщини у будинках. Вони заперечують, що конфлікт на релігійній основі.

Варто відзначити, що конфлікти між хасидами та мешканцями Умані відбуваються все частіше. Так, 11 вересня власник одного з кафе в місті Умань Черкаської області розмістив табличку, що не обслуговує хасидів в закладі. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян у релігійних переконаннях.

Також ми писали, що в Умані деякі магазини відмовляються обслуговувати паломників-хасидів. Власники торгових точок вивішують спеціальні оголошення, в якому пишуть про це.

Як ми раніше писали, підлітки-хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана в Умані.