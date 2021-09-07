В Умани хасиды празднуют Новый год: танцы на улице и шашлыки на балконе
В Умани собрались десятки тысяч хасидов со всего мира, чтобы отметить Рош ха-Шана или Еврейский Новый год. Они устроили массовые гуляния с танцами на улице. При этом некоторые даже жарили шашлыки на балконе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Рош ха-Шана относится к числу наиболее важных еврейских праздников. Хасиды поздравляют друг друга с Новым годом, который в этом году отмечается 6-8 сентября.
Праздник отмечают в первый день месяца тишрей по лунному иудейскому календарю.
Хасиды также молятся после чего идут на праздничный ужин. На столе должна быть фаршированная рыба, но обязательно с головой. Среди фруктов на столе лежат яблоки и гранаты. Также положено есть мед, чтобы новый год был сладким. При этом запрещается есть горькое и кислое.
Еще хасиды любят жарить шашлыки прямо на балконах, но иногда это заканчивается пожарами.
Отметим, что некоторые предприимчивые жители Умани подготовились к приезду хасидов. Так, кто-то повесил вывеску с логотипом известной кофейни Starbucks, хотя их заведение никакого отношения к данной кофейне не имеет. При этом заведение пользуется большим спросом у хасидов.
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