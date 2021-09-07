В Умані хасиди святкують Новий рік: танці на вулиці та шашлики на балконі

В Умані зібралися десятки тисяч хасидів з усього світу, щоб відзначити Рош ха-Шана або єврейський Новий рік. Вони влаштували масові гуляння з танцями на вулиці. При цьому деякі навіть смажили шашлики на балконі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Рош ха-Шана відноситься до числа найбільш важливих єврейських свят. Хасиди вітають один одного з Новим роком, який цього року відзначається 6-8 вересня.

Свято відзначають в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.

Хасиди також моляться після чого йдуть на святкову вечерю. На столі повинна бути фарширована риба, але обов'язково з головою. Серед фруктів на столі лежать яблука і гранати. Також належить їсти мед, щоб новий рік був солодким. При цьому забороняється їсти гірке і кисле.

Ще хасиди люблять смажити шашлики прямо на балконах, але іноді це закінчується пожежами.