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Рош ха-Шана 2021: традиции и запреты в Еврейский Новый год

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Воскресенье 05 сентября 2021 18:31
Рош ха-Шана 2021: традиции и запреты в Еврейский Новый год Фото: главные традиции и запреты на Рош Ха-Шана (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Еврейский Новый год или Рош Ха-Шана в 2021 году выпадает на 6-8 сентября. Праздник отмечают в первый день месяца тишрей по лунному иудейскому календарю.

Подробней о главных традициях и запретах в Еврейский Новый год читайте в нашем материале ниже.

Рош ха-Шана относится к числу наиболее важных еврейских праздников. Характерная черта празднования Еврейского Нового года - трубление во время синагогальной службы в шофар.

Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. Праздник начнут отмечать вечером 6 числа и закончат вечером 8 сентября.

Главные традиции

В праздник обычно посещают синагоги и читают молитвы о прощении грехов - "слихот".

Есть поверье, чтобы очистится от грехов необходимо встряхнуть в водоем карманы.

Также в эти дни трубят в бараний рог. Данные звуки призывают к молитве и извещают о наступлении Нового года.

Накануне первого дня Рош Ха-Шана и в ночь второго дня дома зажигают праздничные свечи.

Есть традиция перед застольем в мед погружать кусочек халы (круглый хлеб в форме венка).

К праздничному столу часто подают рыбу с головой и нарезанный кольцами морковь.

Что запрещено делать на Рош ха-Шана

  • Работать.
  • Есть горькую и кислую пищу. Есть поверье, что употребление такой еды в новом году принесет беды.
  • Есть орехи.

Напомним, мы писали о церковном календаре на сентябрь 2021 года.

Ранее сообщалось, что украинцы в 2022 году получат дополнительные выходные. Стало известно, какие рабочие дни перенесут.

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