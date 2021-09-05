Рош ха-Шана 2021: традиции и запреты в Еврейский Новый год
Еврейский Новый год или Рош Ха-Шана в 2021 году выпадает на 6-8 сентября. Праздник отмечают в первый день месяца тишрей по лунному иудейскому календарю.
Подробней о главных традициях и запретах в Еврейский Новый год читайте в нашем материале ниже.
Рош ха-Шана относится к числу наиболее важных еврейских праздников. Характерная черта празднования Еврейского Нового года - трубление во время синагогальной службы в шофар.
Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. Праздник начнут отмечать вечером 6 числа и закончат вечером 8 сентября.
Главные традиции
В праздник обычно посещают синагоги и читают молитвы о прощении грехов - "слихот".
Есть поверье, чтобы очистится от грехов необходимо встряхнуть в водоем карманы.
Также в эти дни трубят в бараний рог. Данные звуки призывают к молитве и извещают о наступлении Нового года.
Накануне первого дня Рош Ха-Шана и в ночь второго дня дома зажигают праздничные свечи.
Есть традиция перед застольем в мед погружать кусочек халы (круглый хлеб в форме венка).
К праздничному столу часто подают рыбу с головой и нарезанный кольцами морковь.
Что запрещено делать на Рош ха-Шана
- Работать.
- Есть горькую и кислую пищу. Есть поверье, что употребление такой еды в новом году принесет беды.
- Есть орехи.
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