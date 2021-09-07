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В Умани для хасидов открыли фейковый Starbucks: как он выглядит

Автор: Тетяна Самарук

В Умани до приезда хасидов, где они собираются для празднования своего Нового года Рош га-Шана, предприимчивые горожане открыли кофейню с логотипом Starbucks. Как выяснилось, заведение к мировому бренду не имеет никакого отношения.

Об этом сообщил журналист Андрей Жигайло на своей странице в Instagram.

Как известно, в 2021 еврейский Новый год, или Рош ха-Шана, выпадает на 6-8 сентября.

На фото видно, что заведение пользуется большим спросом.

"Здесь пол хипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани, оказывается", — говорится в подписи к фото.

В частности, в Украине нет ни одного официального заведения Starbucks, хотя ходили слухи о выходе мирового кофейного бренда на рынок Украины.

Starbucks в Умани (фото: instagram.com/a_zhyhaylo)

Логотип настоящего Starbucks и того, что в Умани заметно отличается. Ведь вместо сирены с двумя хвостами в центр логотипа поместили стилизованный смайлик с кипой на макушке. Также надпись на иврите на фоне коричневого баннера говорит о целевой аудитории кофейни, которая выстраивается в очереди в кассах самообслуживания.

Что известно о Starbucks

"Старбакс" — крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation со штаб-квартирой в Сиэтле в штате Вашингтон. Кофейни расположены в 55 странах мира, а их общее количество по состоянию на ноябрь

Первая торговая точка Starbucks за пределами Северной Америки была открыта в Токио в 1996 году; впоследствии заграничная сеть составила треть торговых предприятий компании.

Ранее мы сообщали, что в Сети активно обсуждают приход Starbucks в Украину.

Также мы рассказывали, что врачи дали точный ответ на вопрос, вымывает ли кофе кальций из организма человека.

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Starbucks