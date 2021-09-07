В Умані для хасидів відкрили фейковий Starbucks: як він виглядає

Як відомо, у 2021 єврейський Новий рік, або Рош ха-Шана, випадає на 6−8 вересня.

На фото видно, що заклад має великий попит сере хасидів.

"Тут пів хіпстерського Києва чекає на прихід Starbucks до України. А він он де, в Умані, виявляється", — йдеться у підписі до фото.

Зокрема, в Україні немає жодного офіційного закладу Starbucks, хоча ходили чутки про вихід світового кавового бренду на ринок України.

Starbucks в Умані (фото: instagram.com/a_zhyhaylo)

Логотип справжнього Starbucks і того, що в Умані помітно відрізняється. Адже замість сирени з двома хвостами в центр логотипа помістили стилізований смайлик зі стосом на маківці. Також напис на івриті на тлі коричневого банера говорить про цільову аудиторію кав'ярні, яка вишиковується в черзі в касах самообслуговування.

Що відомо про Starbucks

"Старбакс" — найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks Corporation зі штаб-квартирою у Сіетлі у штаті Вашингтон. Кав'ярні розташовані у 55 країнах світу, а їх загальна кількість станом на листопад

Перша торгова точка Starbucks за межами Північної Америки була відкрита в Токіо в 1996 році; згодом закордонна мережа склала третину торговельних підприємств компанії.