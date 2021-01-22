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Дождались: в сети активно обсуждают приход Starbucks в Украину

Пятница 22 января 2021 18:16
Дождались: в сети активно обсуждают приход Starbucks в Украину
Starbucks уже в Украине (фото: starbucks.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине теперь официально можно купить кофе известного бренда Starbucks.
Как стало известно недавно, для украинских потребителей будут доступны четыре вида кофе, в том числе три вида молотого и один – зерновой:

  • зерновой кофе Blonde Espresso Roast – эспрессо светлой степени обжаривания;
  • молотый кофе Veranda Blend – изысканный бленд кофе светлой обжарки;
  • молотый кофе House Blend – бленд отборных зерен кофе из Латинской Америки среднего уровня обжаривания;
  • молотый кофе Espresso Roast – кофе темной обжарки с насыщенным вкусом и карамельными нотками.

Дождались: в сети активно обсуждают приход Starbucks в Украину

Кофе Starbucks теперь можно будет пить дома (фото: starbucks.com)

В сети активно обсуждают приход Starbucks в нашу страну. Большинство юзеров радуются тому, что пить всемирно популярный напиток теперь можно будет даже дома. Вот как украинцы реагируют в комментариях на появление известного кофейного бренда:

  • Пила в Кракове Старбакс. Очень вкусный, его можно без сахара даже пить. Надеюсь, у нас тоже такой же будет, а не подделка какая-то.
  • Купили упаковку такого кофе в зернах, думали - сейчас кайфонем от вкуса. Самый обычный кофе... И цена обычная.
  • Я очень люблю кофе Starbucks. И аромат, и атмосферу, и их отношение к людям, и сам Бренд, очень уважаю людей, которые его создавали.
  • Впервые я посетила Starbucks в 2005 году, меня очаровала сама атмосфера этого места, туда хотелось возвращаться.
  • Не сказал бы, что чем-то особенный этот кофе. У нас есть и лучше.

Ранее мы писали, что врачи дали точный ответ на вопрос, вымывает ли кофе кальций из организма человека.

Также медики рассказали, какие продукты питания категорически нельзя запивать кофе, чтобы избежать неприятных последствий.

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Новости Украины Жизнь кофеStarbucks

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