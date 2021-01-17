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Действительно ли кофе вымывает кальций из организма: врач дала точный ответ

Воскресенье 17 января 2021 10:45
Действительно ли кофе вымывает кальций из организма: врач дала точный ответ
Действительно ли кофе вымывает кальций из организма (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ароматная чашка кофе бодрит по утрам, пробуждает и задает тон началу дня многим украинцам. Напиток имеет ряд преимуществ, но при злоупотреблении может стать врагом для организма, так как может вымывать из него кальций.

Диетолог Светлана Фус говорит, что кофе и вправду способен менять кислотно-щелочной баланс и выводить из организма важный микроэлемент. Об этом пишет comments.ua.

По словам врача, одна чашка бодрящего напитка может вывести около 6 мг кальция. Но при употреблении 1-2 чашек в день, никакого вреда для здоровья не будет. Ведь мы регулярно восполняем запасы микроэлемента с продуктами питания.

Однако у людей, которые пьют кофе, не думая о его количестве (четыре и более чашек в день), могут быть проблемы со здоровьем. Такое злоупотребление может негативно сказаться на здоровье и самочувствии.

При переборе кофе могут возникнуть проблемы с зубами, мышечные судороги, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и прочее. Диетолог напомнила, что восполнить запас кальция помогут молочные продукты (творог, молоко, твердые сыры), а также миндаль, яйца, рыба и так далее.

Ранее врачи рассказали также, какие продукты питания категорически нельзя запивать кофе, чтобы избежать неприятных последствий.

Также врачи перечислили самые полезные напитки и уточнили, как правильно их нужно пить, чтобы организм сказал нам спасибо.

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