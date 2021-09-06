Смотрите первые фото и видео из Умани, где хасиды празднуют Рош ха-Шана

6 сентября в Умань прибыло около 28 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана 2021. Сейчас с приехавшими из десяти стран людьми на месте проводят информационно-профилактическую работу.

Первые фото и видео из Умани - смотрите в нашем материале ниже.

Что происходит в Умани сегодня

Спасатели круглосуточно обеспечивают безопасность рядом с мемориальным комплексом Цадика Нахмана.

Кроме того, в местах массового скопления с хасидами проводят информационно-профилактическую работу.

"Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности и основными правилами жизнедеятельности, специалисты ГСЧС раздают специально разработанные памятки с правилами безопасности на английском языке, - говорится в сообщении.

На странице полиции Черкасской области отмечается, что правоохранители контролируют ситуацию в районе паломничества и обнаружили несколько правонарушений в Умани.

В районе паломничества создано 53 маршрута, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Национальной Гвардии.

Праздник Рош ха-Шана

Рош ха-Шана или Еврейский Новый год не имеет четкой даты празднования, и наступает в иудейском календаре с новолунием седьмого месяца тишрей, а отмечается несколько дней. В 2021 году период празднования начнется вечером 6 сентября и продлится до вечера 8 сентября, и ознаменует для иудеев наступление нового 5782 года.

В этот день существует традиция трубить в бараний рог - шофар, звуки которого призывают к молитве и оповещают о наступлении праздника. Считается, что праздник Рош ха-Шана символизирует не только сотворение мира, но и день, когда Бог определяет судьбу каждого человека, делая записи в Книгу судеб.

На праздничном столе каждой еврейской семьи в этот день обязательно присутствуют гранат или яблоки и мед, которые символизируют пожелание сладкого нового года, а также хала - сдобный хлеб. Поэтому традиционными блюдами в Рош ха-Шану являются запеченные яблоки с медом, шарлотка, фаршированная рыба, медовые шарики, медовые пряники, медовый пирог. Кроме того, в этот праздник запрещается употреблять горькую или кислую пищу, чтобы наступающий год не принес горечь и несчастья.

Евреи празднуют Рош ха-Шану - еврейский Новый год (фото: JDC)