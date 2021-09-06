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На празднование Рош ха-Шана в Умани прибыли почти 28 000 хасидов

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Умань, Понедельник 06 сентября 2021 11:59
На празднование Рош ха-Шана в Умани прибыли почти 28 000 хасидов Фото: хасиды в Умани (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро 6 сентября на празднование Рош ха-Шана в Умани прибыли 27 757 хасидов из десяти стран мира. С ними на месте проводят информационно-профилактическую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели круглосуточно обеспечивают безопасность рядом с мемориальным комплексом Цадика Нахмана.

Кроме того, в местах массового скопления с хасидами проводят информационно-профилактическую работу.

"Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности и основными правилами жизнедеятельности, специалисты ГСЧС раздают специально разработанные памятки с правилами безопасности на английском языке, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 200 нацгвардейцев будут охранять порядок в Умани во время Рош ха-Шана.

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Умань Рош ха-Шана
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