На празднование Рош ха-Шана в Умани прибыли почти 28 000 хасидов
По состоянию на утро 6 сентября на празднование Рош ха-Шана в Умани прибыли 27 757 хасидов из десяти стран мира. С ними на месте проводят информационно-профилактическую работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что спасатели круглосуточно обеспечивают безопасность рядом с мемориальным комплексом Цадика Нахмана.
Кроме того, в местах массового скопления с хасидами проводят информационно-профилактическую работу.
"Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности и основными правилами жизнедеятельности, специалисты ГСЧС раздают специально разработанные памятки с правилами безопасности на английском языке, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что почти 200 нацгвардейцев будут охранять порядок в Умани во время Рош ха-Шана.