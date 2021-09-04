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В Умань прибыли полицейские из Израиля на время празднования Рош га-Шана

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Суббота 04 сентября 2021 14:18
В Умань прибыли полицейские из Израиля на время празднования Рош га-Шана Фото: в Умань прибыла полиция из Израиля (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Инна Собора

В Умань прибыли 11 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Израильские правоохранители прошли инструктаж. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.

Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана.

Напомним, в этом году в Умани ожидается прибытие около 50 тысяч хасидов, которые приедут для празднования Рош га-Шана.

Добавим, что более полусотни полицейских уже привлекли к охране правопорядка во время празднований.

Также стало известно, что в Умани развернули сводный отряд спасателей для обеспечения пожарной и техногенной безопасности, численность которого составляет 116 человек.

Кроме того, в город прибыли около 200 нацгвардійців.

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Умань Рош Ха-Шана
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