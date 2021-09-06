Дивіться перші фото та відео з Умані, де хасиди святкують Рош ха-Шана

6 вересня до Умані прибуло близько 28 тисяч хасидів на святкування Рош ха-Шана 2021. Зараз з людьми на місці проводять інформаційно-профілактичну роботу.

Перші фото і відео з Умані - дивіться в нашому матеріалі нижче.

Що відбувається в Умані сьогодні

Рятувальники цілодобово забезпечують безпеку поруч з меморіальним комплексом Цадика Нахмана.

Крім того, в місцях масового скупчення з хасидами проводять інформаційно-профілактичну роботу.

"Щоб ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основними правилами життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам'ятки з правилами безпеки англійською мовою, - йдеться в повідомленні.

На сторінці поліції Черкаської області зазначається, що правоохоронці контролюють ситуацію в районі паломництва та виявили кілька правопорушень в Умані.

У районі паломництва створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів і 2 пункти візової підтримки. Цілодобово публічний порядок і безпеку громадян забезпечують понад 600 поліцейських зведеного загону і понад 200 військовослужбовців Національної гвардії.

Свято Рош ха-Шана

Рош ха-Шана або Єврейський Новий рік не має чіткої дати святкування, і настає в іудейському календарі з молодиком сьомого місяця тишрей, а відзначається кілька днів. У 2021 році період святкування розпочнеться ввечері 6 вересня і триватиме до вечора 8 вересня, і ознаменує для іудеїв наступ нового 5782 року.

У цей день існує традиція сурмити в баранячий ріг - шофар, звуки якого закликають до молитви і сповіщають про настання свята. Вважається, що свято Рош ха-Шана символізує не тільки створення світу, а й день, коли Бог визначає долю кожної людини, роблячи записи в Книгу доль.

На святковому столі кожної єврейської родини в цей день обов'язково присутні гранат або яблука і мед, які символізують побажання солодкого нового року, а також хала - здобний хліб. Тому традиційними стравами в Рош ха-Шана є запечені яблука з медом, шарлотка, фарширована риба, медові кульки, медові пряники, медовий пиріг. Крім того, під час святкування забороняється вживати гірку або кислу їжу, щоб наступний рік не приніс гіркоту і нещастя.

Євреї святкують Рош ха-Шана - єврейський Новий рік (фото: JDC)