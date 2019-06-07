О чем умалчивает Зеленский? Кошевой назвал главную слабость президента

Шоумен Евгений Кошевой, который является управляющим студией "Квартал 95", рассказал о некоторых подробностях из жизни Владимира Зеленского. Необычным откровением он поделился в блиц-интервью Алеси Бацман. Видео размещено в YouTube.

С президентом Украины Кошевой дружил долгие годы и по сей день, не скрывая, поддерживает общение. На вопрос, в чем слабость главы государства, Кошевой дал ответ, которого никто не ожидал услышать.

"Читает комментарии в Facebook", - ответил он с улыбкой на лице.

При этом, Кошевой отметил и сильные стороны своего бывшего руководителя. По его мнению, Зеленский наделен честностью, открытостью, правдивостью и преданностью.

Кошевой назвал главную слабость президента

Напомним, что лидер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что поменял бы в Украине первым делом, будучи на месте президента Владимира Зеленского.

Мы писали, что украинские политики разделись ради выборов в Раду. Пользователи довольно неоднозначно отреагировали на подобную выходку и разделились на два лагеря.