Про що мовчить Зеленський? Кошовий назвав головну слабкість президента

Шоумен Євген Кошовий, який керує студією "Квартал 95", розповів про деякі подробиці з життя Володимира Зеленського. Незвичайним одкровенням він поділився в бліц-інтерв'ю Олесі Бацман. Відео розміщено на YouTube.

З президентом України Кошовий дружив довгі роки і по цей день, не приховуючи, підтримує спілкування. На питання, у чому слабкість глави держави, Кошовий дав відповідь, якої ніхто не очікував почути.

"Читає коментарі в Facebook", - прокоментував він з посмішкою на обличчі.

При цьому, Кошовий зазначив і сильні сторони свого колишнього керівника. На його думку, Зеленський наділений чесністю, щирістю, правдивістю і відданістю.

Відео: (Олеся Бацман)

Нагадаємо, що лідер студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що змінив би в Україні першим ділом, будучи на місці президента Володимира Зеленського.

Ми писали, що українські політики роздяглися заради виборів у Раду. Користувачі досить неоднозначно відреагували на подібну витівку і розділилися на два табори.