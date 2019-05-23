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Кошевой рассказал, что сделал бы на месте президента в первую очередь

STYLERПерсоны    23.05.2019 - 10:28
Кошевой рассказал, что сделал бы на месте президента в первую очередь
Евгений Кошевой (коллаж РБК-Украина)

Евгений Кошевой рассказал, что менял бы в Украине в первую очередь

Лидер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что поменял бы в Украине первым делом, будучи на месте президента Владимира Зеленского. 

По словам актера и юмориста, в первую очередь нужно сделать все, чтобы прекратить войну на востоке Украины.

"Во время инаугурации Владимир Зеленский сказал правильную вещь: нужно закончить огонь на Донбассе. Потому что я прожил на Донбассе и считаю его своей второй родиной (Евгений Кошевой родился в Харьковской области, а в 6 лет переехал в Алчевск - ред.). Прожил там свою сознательную жизнь... Я никогда не подумал бы, что такое может произойти", - сказал "кварталовец".

Также в интервью "НОВИНИ УКРАЇНИ" он сказал, что хочет, чтобы "это все скорее закончилось".

"Чтобы русские оттуда ушли к чертовой матери", - добавил Кошевой и заявил, что "это не гражданская война".

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал о своем политическом будущем и амбициях. Позже он отметил, что если бы гипотетически согласился на какую-либо политическую должность, то "это было бы что-то связанное с культурой". 

"То, в чем я понимаю, я туда бы и пошел", - сказал он и добавил, что "надеется, что ему этого не предложат".

Кошевой рассказал, что сделал бы на месте президента в первую очередь

Кстати, недавно у Зеленского показали закулисье инаугурации.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в АП вручил букет цветов женщине-патрульной и в прыжке поцеловал Евгения Кошевого возле здания Рады.

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