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Улюблені персонажі з дитинства повертаються: Покемони стали героями колекції прикрас

Покемони стали героями колекції прикрас відомого бренду (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Покемони - це одні з улюблених героїв не одного покоління дітей, адже це справжня класика. Мультики, ігри, м’які іграшки - все це кожен пам’ятає та може побачити й зараз. А от прикраси, це щось новеньке.

Про те, який світовий бренд випустив колекцію прикрас з Покемонами, та як вона виглядає, розповідає РБК- Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт бренду.

Персонажі покемонів стали основою для створення прикрас 

Всесвітньо відомий бренд ювелірних прикрас Tiffany & Co анонсував нову колекцію з покемонами. Цією новиною творці, звісно, здивували багатьох своїх прихильників, адже раніше вони не випускали подібного. 

Відомо, що колекція буде капсульна, що дуже зручно для користування та створення образів. У неї входить 9 прикрас - це кулони та кольє з головними героями. Якими стали шість легендарних покемонів: Пікачу, Чармандер, Сквіртл, Джигліпафф, Кубоне та Міу.

Покемони стали героями колекції прикрас (фото: офіційний сайт Tiffany)

Надихнувшись колекціонуванням бренду Pokémon, дизайнери Tiffany створили намисто з оксидованого срібла з діамантами, на якому зображені всі шість покемонів. 

Таким способом вони відтворили культовий жовтий колір Пікачу у двох версіях намиста різних розмірів, одна з маленькими, а інша з більшими, вони доступні у 18-каратному жовтому золоті з діамантовими вставками. 

Основна ідея художника Деніела Аршама та бренду показати важливість переосмислення повсякденних предметів як археологічних відкриттів з уявного майбутнього. 

"Це моя остання співпраця з Tiffany & Co. Її задача - це поєднання поп-культури, вишуканих ювелірних прикрас і мистецтва. Покемон залишається популярним відтоді, як я був дитиною. Ця капсульна колекція відзначає той вплив, який ці герої справили на мою роботу. І, звичайно, моє давнє партнерство з таким історичним брендом, як Tiffany & Co. І те, й інше нерозривно пов’язані з культурною спадщиною минулого, сьогодення і майбутнього", - зазначає  Аршам у презентації.

Покемони стали героями колекції прикрас (фото: офіційний сайт Tiffany)

Раніше ми писали про те, що астрологи відповіли, які коштовності приносять успіх.

Також читайте наш матеріал про бренди, які випускають прикраси з українською символікою.

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