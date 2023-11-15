Улюблені персонажі з дитинства повертаються: Покемони стали героями колекції прикрас

Персонажі покемонів стали основою для створення прикрас

Всесвітньо відомий бренд ювелірних прикрас Tiffany & Co анонсував нову колекцію з покемонами. Цією новиною творці, звісно, здивували багатьох своїх прихильників, адже раніше вони не випускали подібного.

Відомо, що колекція буде капсульна, що дуже зручно для користування та створення образів. У неї входить 9 прикрас - це кулони та кольє з головними героями. Якими стали шість легендарних покемонів: Пікачу, Чармандер, Сквіртл, Джигліпафф, Кубоне та Міу.

Покемони стали героями колекції прикрас (фото: офіційний сайт Tiffany)

Надихнувшись колекціонуванням бренду Pokémon, дизайнери Tiffany створили намисто з оксидованого срібла з діамантами, на якому зображені всі шість покемонів.

Таким способом вони відтворили культовий жовтий колір Пікачу у двох версіях намиста різних розмірів, одна з маленькими, а інша з більшими, вони доступні у 18-каратному жовтому золоті з діамантовими вставками.

Основна ідея художника Деніела Аршама та бренду показати важливість переосмислення повсякденних предметів як археологічних відкриттів з уявного майбутнього.

"Це моя остання співпраця з Tiffany & Co. Її задача - це поєднання поп-культури, вишуканих ювелірних прикрас і мистецтва. Покемон залишається популярним відтоді, як я був дитиною. Ця капсульна колекція відзначає той вплив, який ці герої справили на мою роботу. І, звичайно, моє давнє партнерство з таким історичним брендом, як Tiffany & Co. І те, й інше нерозривно пов’язані з культурною спадщиною минулого, сьогодення і майбутнього", - зазначає Аршам у презентації.

Покемони стали героями колекції прикрас (фото: офіційний сайт Tiffany)