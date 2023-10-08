Guzema, Youko та інші бренди, які випускають прикраси з українською символікою

За останні півтора року Україна та світосприйняття українців дуже змінилося, адже змінилося наше життя. Саме тому почали з’являтися символічні речі та бренди, які їх і виготовляють.

РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку українських ювелірних брендів, які виготовляють прикраси з символами України, перемоги та свободи.

Guzema

Український бренд ювелірних виробів, засновницею якого є Валерія Гузема. Майже з самого початку війни бренд випускає прикраси з українськими символами, підтекстами та в палітрі українського прапора.

Прикраса від бренду Guzema (фото: instagram.com/guzema_jewelry)

Бренд Guzema є дуже популярним серед українок. Тому, його позиція та політика доволі сильно впливають на думку українських покупців. Цей бренд дуже часто обирає й перша леді України, оскільки символи, які Guzema вкладає у прикраси є дуже сильним.

Sova

Ювелірний дім Sova, який рекламує багато українських зірок, також має у своїх колекціях певні символи української культури.

Прикраса від ювелірного будику Sova (фото: instagram.com/sovajewels)

І тим самим виробник демонструє, наскільки важливо навіть у дрібнички втілювати символізм.

Youko

Це український бренд ювелірних прикрас ручної роботи. Вони власноруч виводять орнаменти вишиванок на підвісках та каблучках.

Прикраса від бренду Youko (фото: instagram.com/youkojewelry)

А це свідчить про сильну та свідому громадську позицію, що може лише тішити.

Срібна країна

Всеукраїнська ювелірна мережа Срібна країна теж не відстає і виготовляє власні прикраси з символікою України.

Прикраси від Срібної країни (фото: instagram.com/sribnakraina)

У своєму каталозі вони представляють комплекти, які виготовлені у жовто-блакитних кольорах.

Золотий вік

Ювелірний бренд, який колись рекламував президент України Володимир Зеленський також активно втілює у прикраси український символізм.

Прикраса від Золотого віку (фото: instagram.com/zolotyinik)

Це можна побачити на кулонах, сережках та інших прикрас, які виглядають дуже гідно та демонструють любов до України.

Варто додати, що українські бренди є дуже свідомими та пропагують у своїх прикрасах правильні символи. Їх небагато, але вони особливі та дійсно мають силу та сенс.