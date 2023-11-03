Астрологи відповіли, які коштовності приносять успіх. Алмази для кохання, рубіни - для мудрості

Астрологи вважають, що деякі дорогоцінні камені здатні вплинути на людину. Наприклад, вони можуть залучити до життя любов, мудрість, гроші та щастя.

Які камені приносять удачу та як носити прикраси, щоб вони зробили вас найщасливішими, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Astrotalk .

Як обрати камінь для удачі чи багатства

На думку астрологів, не усі коштовності можуть впливати на різні сфери життя. Однак якщо ви точно знаєте, чого хочете, деякі камені можуть допомогти:

рубіни - для пробудження лідерських якостей, боротьби з комплексами та для впевненості у власних силах

- для пробудження лідерських якостей, боротьби з комплексами та для впевненості у власних силах сапфіри – для мудрості та холоднокровності, допоможуть тим, хто не може досягти успіху через відсутність самодисципліни

– для мудрості та холоднокровності, допоможуть тим, хто не може досягти успіху через відсутність самодисципліни алмази - для кохання та гармонії, допомагають побудувати міцний союз і знайти свою другу половинку

- для кохання та гармонії, допомагають побудувати міцний союз і знайти свою другу половинку смарагди - для боротьби з невпевненістю, а також для тих, хто хоче стати розумнішим і знайти нові джерела знань.

Якщо вам потрібні гроші, обирайте прикраси із сапфірами, рубінами чи смарагдами. Вони допоможуть пробудити усі якості, які необхідні для кар'єри та фінансового успіху. Якщо ж ви мрієте про другу половинку, але часто кидаєтеся у вир із головою - вам допоможуть не тільки алмази, адже сапфіри подарують ще й мудрість.

Які камені приносять успіх (фото: freepik.com)

Як обрати прикрасу для щастя

Однак важливим є не тільки вибір каменю. Існує чимало типів прикрас, кожен із них по-різному здатний "передавати" людині "силу" коштовностей, вважають астрологи. Наприклад: