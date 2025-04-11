Улюблене всіма українцями "корисне" печиво потрапило в рейтинг найгірших

Популярне в українців печиво потрапило до рейтингу найгірших. Чому ж продукт, який здається таким нешкідливим, опинився в антилідерах?

Яке саме "корисне" печиво виявилось зовсім не таким, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Яке печиво опинилося в антирейтингу?

Йдеться про популярне печиво "Марія", яке завжди вважалося дієтичним. Давайте розберемося у його складі та з'ясуємо причини такого невтішного вердикту.

Щоб зрозуміти, чому печиво "Марія" викликало занепокоєння експертів, необхідно детально проаналізувати його типовий склад. Хоча рецептури різних виробників можуть дещо відрізнятися, основні інгредієнти залишаються незмінними:

Типовий склад печива "Марія"

Борошно пшеничне вищого ґатунку

Основа печива, джерело вуглеводів, але з низьким вмістом клітковини та деяких вітамінів порівняно з цільнозерновим борошном.

Цукор

Один з основних інгредієнтів, що відповідає за солодкий смак та калорійність продукту.

Маргарин або рослинні жири

Часто використовуються для надання печиву хрусткості та певної текстури. Склад цих жирів може варіюватися і часто включає гідрогенізовані рослинні олії (трансжири).

Вода

Необхідна для замішування тіста.

Інвертний сироп або патока

Додаткові джерела цукру, які також впливають на текстуру та колір печива.

Розпушувачі (сода харчова, амонію карбонат)

Забезпечують пористість та легкість печива.

Сіль

Підсилює смак та регулює дію розпушувачів.

Ароматизатори (ванілін або інші)

Додають печиву характерного аромату.

Емульгатори (лецитин соєвий або інші)

Можуть використовуватися для покращення текстури та однорідності тіста.

Чому ж "Марія" потрапила до рейтингу найгірших?

Основні претензії експертів до печива "Марія" пов'язані з кількома ключовими аспектами його складу:

Високий вміст цукру

Печиво "Марія", незважаючи на свій здавалося б нейтральний смак, містить значну кількість доданого цукру. Регулярне вживання продуктів з високим вмістом цукру пов'язане з підвищеним ризиком розвитку ожиріння, діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань та карієсу. Особливо небезпечним є споживання цукру у великих кількостях для дітей, оскільки може призвести до формування неправильних харчових звичок та проблем зі здоров'ям у майбутньому.

Наявність трансжирів

Однією з головних причин потрапляння "Марії" до антирейтингу є використання маргарину або гідрогенізованих рослинних жирів у його складі. Гідрогенізація - це процес, під час якого рідкі рослинні олії перетворюються на тверді жири, що подовжує термін зберігання продуктів та покращує їх текстуру. Однак, під час цього процесу утворюються трансжирні кислоти (трансжири), які визнані одними з найшкідливіших видів жирів для здоров'я людини.

Наукові дослідження однозначно доводять негативний вплив трансжирів на серцево-судинну систему. Вони підвищують рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та знижують рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ), що значно збільшує ризик розвитку атеросклерозу, інфаркту та інсульту. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує повністю виключити трансжири з раціону.

На жаль, багато виробників печива "Марія" продовжують використовувати маргарин, що містить трансжири, для здешевлення виробництва та досягнення бажаної консистенції продукту. Споживачі часто не усвідомлюють наявність цих шкідливих жирів, оскільки на упаковці вони можуть бути замасковані під термінами "рослинні жири" без уточнення способу їх обробки.

Низька харчова цінність

Печиво "Марія", виготовлене з борошна вищого ґатунку, має низький вміст клітковини, вітамінів та мінералів. Воно переважно складається з простих вуглеводів та жирів, що робить його висококалорійним продуктом з низькою поживною цінністю. Вживання таких продуктів не забезпечує організм необхідними нутрієнтами та може сприяти набору зайвої ваги, оскільки не дає тривалого відчуття ситості.

Наявність штучних добавок

Деякі виробники можуть додавати до печива "Марія" штучні ароматизатори, емульгатори та інші добавки, які не несуть жодної користі для організму, а в деяких випадках можуть викликати алергічні реакції або інші негативні наслідки при регулярному вживанні.

Наведемо приклад складу магазинного печива на скриншоті. Ба більше, в 100 грамах печиво 405 калорій, тому цей продукт не можна відносити до низькокалорійних.

Склад печива "Марія" (Скриншот)