Улюблене м'ясо українців впало в ціні: скільки коштує свинина

Чому м'ясо здешевшало?

Виробники свинини відзначили посилення цінового тиску з боку заготівельників. Це пояснюють сповільненням продажів свинини та суттєвою конкуренцією з імпортним м’ясом. Його надходження посилилося з кінця вересня.

Експерти кажуть, що послаблення цін на свинину в закупівлі для жовтня є характерною сезонною зміною через перехід покупців на гриби, риба, м’ясо домашньої худоби та птиці, тобто альтернативні види білка. Впливає також початок опалювального сезону та тимчасові відключення електроенергії.

"Так, вже цього тижня низка операторів стикнулася з відмовами від попередньо замовленої охолодженої свинини, що спричинило формування залишків та зсув графіків виробництва та постачань", - додали експерти.

Українська свинина активно конкурує із закордонною (фото: Freepik)

Скільки коштує свинина в Україні?

Торги на 41 тиждень минули досить напружено. За їх результатами ціни на товарні партії постановили на 1,5-4 гривні за кілограм дешевше, ніж тижнем раніше.

Так, у центрі та на сході будуть реалізовувати за 74-77 гривні, а в західних областях тяжіють до 73-74 гривні, проте можна знайти й нижчі цінники. А середньоринкова позначка послабилася на 3,5% - до 73,85 гривні за кілограм.

Фото: asu.pigua.info