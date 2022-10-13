Яйця, сало, м'ясо: що найбільше подорожчало в Україні за останній місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у вересні 2022 року. Найбільше подорожчали яйця, сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно із серпнем 2022 року яйця подорожчали на 23,0% до 35,1 гривень за десяток, сало на 13,4% до 149,7 гривень за кілограм, свинина на 7,5% до 164,3 гривень за кілограм, яблука на 7,1% до 18,3 гривень за кілограм, рис на 4,3% до 58,5 гривень за кілограм, цукор на 4,1% до 35,6 гривень. за кілограм.

Водночас капуста подешевшала 39,7% до 18,6 гривень за кілограм, буряк подешевшав на 33,3% до 13,6 гривень за кілограм, картопля на 20,1% до 10,8 гривень за кілограм, морква на 18,5% - до 23,0 гривень за кілограм.

Крім того, гречана крупа подешевшала на 6,5% до 89,8 гривень за кілограм.