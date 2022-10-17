Любимое мясо украинцев упало в цене: сколько стоит свинина

Почему мясо подешевело?

Производители свинины отметили ужесточение ценового давления со стороны заготовителей. Это объясняют замедлением продаж свинины и существенной конкуренцией с импортным мясом. Его поступление усилилось с конца сентября.

Эксперты говорят, что ослабление цен на свинину в закупке для октября является характерным сезонным изменением из-за перехода покупателей на грибы, рыбу, мясо домашнего скота и птицы, то есть альтернативные виды белка. Влияет также начало отопительного сезона и временные отключения электроэнергии.

"Уже на этой неделе ряд операторов столкнулись с отказами от предварительно заказанной охлажденной свинины, что повлекло за собой формирование остатков и смещение графиков производства и поставок", - добавили эксперты.

Украинская свинина активно конкурирует с зарубежной (фото: Freepik)

Сколько стоит свинина в Украине?

Торги на 41 неделю прошли достаточно напряженно. По их результатам цены на товарные партии постановили на 1,5-4 гривны за килограмм дешевле, чем неделей ранее.

Так, в центре и на востоке реализуют за 74-77 гривны, а в западных областях тяготеют до 73-74 гривны, однако можно найти и более низкие ценники. А среднерыночная отметка ослабла на 3,5% - до 73,85 гривны за килограмм.

Фото: asu.pigua.info