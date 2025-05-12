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Улюблена їжа Кіліана Мбаппе: перед чим не може встояти футболіст-мільйонер

Понеділок 12 травня 2025 17:03
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Улюблена їжа Кіліана Мбаппе: перед чим не може встояти футболіст-мільйонер Кіліан Мбаппе не може встояти перед цією стравою (фото: instagram.com/k.mbappe)
Автор: Тетяна Самарук

Кіліан Мбаппе - один із найяскравіших і найуспішніших футболістів сучасності та зірка мадридського "Реала". Але й у нього є свої маленькі слабкості - зокрема, гастрономічні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про улюблену їжу зіркового француза.

Що їсть Кіліана Мбаппе

Як виявилося, улюблена їжа французького нападника - паста карбонара. Мбаппе не раз зізнавався, що не може встояти перед цією стравою і часто замовляє її в ресторанах.

Ця страва, яка входить до четвірки класичних римських паст (разом із качіо е пепе, аматрічана і паста алла грича), готується з яєць, твердого сиру, бекону чи панчетти та великої кількості чорного перцю. До речі, справжній соус карбонара не містить вершків, а кремової консистенції досягають завдяки поєднанню гарячої пасти з сиро-яєчною сумішшю.

Окрім карбонари, Кіліан також любить спагеті болоньєзе і пасту з песто, але, щоправда, дозволяє собі ці смаколики рідше.

Зазвичай же його раціон суворо збалансований: без шкідливої їжі, з великою кількістю білка, овочів і складних вуглеводів.

Цікаво, що попри дієтичну дисципліну, Мбаппе не вважає пасту "злом". Навпаки, за умови правильного приготування (наприклад, з цільнозернових макаронів, які містять більше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж звичайна біла), вона є відмінним джерелом енергії для спортсменів такого високого рівня, як Кіліан.

Улюблена їжа Кіліана Мбаппе: перед чим не може встояти футболіст-мільйонерКіліан Мбаппе (фото: instagram.com/k.mbappe)

Раціон допомагає бити рекорди?

Нещодавно 26-річний Мбаппе вже встиг вписати себе в історію "Реала": у першому сезоні він забив 39 голів за 53 матчі у складі "вершкових", встановивши рекорд результативності в дебютному сезоні за мадридців.

Це досягнення підкорилося французу завдяки хет-трику у матчі "Реала" проти "Барселони" в чемпіонаті Іспанії.

За цим показником Кіліан перевершив чилійця Івана Саморано, який забив 37 голів у 45 матчах сезону 1992/93.

Нагадаємо, що Мбаппе перейшов з ПСЖ у "Реал" у літнє трансферне вікно 2024-го. Його контракт з мадридцями розрахований на 5 років. В "Реалі" він заробляє близько 30 млн євро на рік - сума вражаюча, але це не більше, ніж інші лідери команди Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор.

До слова, в одному з найпопулярніших італійських ресторанів Мадрида - Oven Mozzarella Preciados - карбонара коштує 17,5 євро. Якби Кіліан витрачав усю свою зарплатню на улюблену страву, то в тиждень він би міг замовляти собі близько 34 340 порцій пасти. Цієї кількості вистачило б, щоб нагодувати, наприклад, усіх мешканців Жмеринки.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: видання Goal, газета Marca і Вікіпедія.

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