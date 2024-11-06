Замість пива і чипсів. 5 продуктів для смачного перегляду футболу
Хто сказав, що під час перегляду футбольного матчу можна їсти тільки чипси і пити пиво? Щоб насолодитися грою на повну можна підготувати смачні та корисні закуски, які не тільки втамують голод, але й зарядять енергією.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує 5 продуктів, які ідеально підійдуть для перегляду матчу.
Фрукти та ягоди
Яблука, груші, виноград, ягоди - це не лише смачно, але й корисно. Вони містять багато вітамінів, мінералів і клітковини, які дадуть вам енергію і допоможуть зберегти гарний настрій.
Овочі з соусами
Огірки, морква, помідори з різноманітними соусами (гуакамоле, сметана, йогурт) - легка і корисна закуска. Овочі багаті на вітаміни і мінерали, а соус додасть стравам пікантності.
Горіхи та насіння
Мигдаль, горіхи кеш'ю, насіння соняшнику або гарбуза - відмінне джерело білка, здорових жирів і вітамінів. Тим паче, це повільні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості і дають енергію.
Сир і крекери
Легкий і ситний варіант. Однак вибирайте сир з низьким вмістом жиру і крекери з цільнозернового борошна. Така закуска допоможе вам довше залишатися ситими.
Йогурт з фруктами і горіхами
Грецький йогурт з додаванням фруктів і горіхів теж добре підійде для перегляду футбольного матчу вдома.
Поради щодо корисних закусок для перегляду футболу
- Готуйте невеликі порції. Це допоможе уникнути переїдання.
- Комбінуйте продукти. Спробуйте створити різноманітні закуски, щоб не набридло.
- Пийте багато води. Вода допоможе підтримувати водний баланс організму.
Яких продуктів варто уникати перед телевізором
Дієтологи радять уникати наступних закусок:
- Смажені і жирні продукти. Вони важкі для шлунка і можуть викликати дискомфорт.
- Солодкі газовані напої. Вони містять багато цукру і калорій.
- Чипси і сухарики. Це порожні калорії, які точно не принесуть користі організму.
- Картоплю фрі. Її смажать у великій кількості олії, з-за чого в ній міститься багато поганого холестерину.
- Бургери. Така їжа може призвести до проблем з вагою, відчуття нудоти, тяжкості у шлунку та здуття.
- Попкорн у мікрохвильовці. Його часто сприймають, як легку закуску, яка багата на клітковину. Водночас попкорн, що призначений для приготування у мікрохвильовці, містить гідрогенізовані жири та інші добавки, які сприяють запаленню.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт WebMD та Eat This, Not That!
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