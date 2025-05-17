Улюблена страва Ерлінга Голанда, яку він завжди їсть у день матчу

Як харчується Ерлінг Голанд

Фундаментальною частиною фізичної форми Голанда є споживання до 6000 калорій на день. А це майже втричі перевищує рекомендовану кількість для дорослого чоловіка.

"Я думаю що найважливіше - це вживати якісну їжу. Люди кажуть, що м’ясо шкідливе, але яке м’ясо? М’ясо, яке ви купуєте в McDonald’s? Або корову, яка їсть траву? Я їм серце та печінку", - сказав норвежець.

Яловиче серце та печінка є одними з найбільш поживних продуктів, що містять значну кількість заліза, рибофлавіну, вітаміну B12, вітаміну A та міді.

"Перше, що я роблю вранці, це приймаю сонячні ванни, адже це корисно для циркадного ритму. Я також почав фільтрувати воду. Думаю, це може мати велику користь для мого організму", - додав він.

Ерлінг Голанд (фото: instagram.com/erling)

Улюблена страва футболіста

Як ритуал у день матчу нападник їсть лазанью, яку приготував його батько, Алф-Інге Голлан, який також є колишнім футболістом. Настільки часто, що тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола пожартував, щоб повернути колишнього захисника до клубу.

"Ми можемо зробити пропозицію, щоб батько Ерлінга приїхав і готував для нас. Якщо в цьому секрет цілей Ерлінга, я переконаю голову клубу привести його сюди", - сказав тренер.

Зірка також любить споживати свіжі страви настільки, що Rolls Royce, на якому він їздить на тренування, має кухонну плиту.

За його словами, він інколи дуже любить з'їсти кебаб. Таку їжу він собі дозволяє їсти кілька разів на рік, коли буває в рідному місті.

Окрім кебабів, зірка любить стейк, устриці, лобстери, індійську їжу, качку та китайську курку в кисло-солодкому соусі.

Ерлінг Голанд (фото: instagram.com/erling)

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Сон

Голанд спить щонайменше 8-9 годин на добу. Він дотримується біоритмів - лягає і прокидається в один і той самий час.

До того ж використовує світлову терапію - спеціальні лампи, щоб нормалізувати мелатонін.

"Сон - це найважливіша річ у світі", - сказав він.

Харчування

Зірковий футболіст уникає цукру та обробленої їжі. Голанд вивчав дієту Кріштіану Роналду та наслідує багато його принципів.

Ерлінг Голанд (фото: instagram.com/erling)

Високоінтенсивні тренування

Акцент на тренуваннях він робить на вибухову силу, швидкість та стабільність.

Тренування включають:

спринти

силові вправи з власною вагою

стрибки

баланс та координацію

Голанд часто тренується окремо від команди, маючи індивідуальний план.

Відновлення

Використовує:

кріокамери (до -140°C)

масажі, розтягування, фізіотерапію

йогу та дихальні практики (для фокусування та розслаблення)

Ментальне здоров’я

Він працює з психологом, регулярно практикує візуалізацію і концентрацію перед матчами. Уникає соцмереж під час підготовки до змагань, щоб не відволікатись.