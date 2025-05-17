Любимое блюдо Эрлинга Голанда, которое он всегда ест в день матча

Как питается Эрлинг Холанд

Фундаментальной частью физической формы Холанда является потребление до 6000 калорий в день. А это почти втрое превышает рекомендуемое количество для взрослого мужчины.

"Я думаю что самое важное - это употреблять качественную пищу. Люди говорят, что мясо вредно, но какое мясо? Мясо, которое вы покупаете в McDonald's? Или корову, которая ест траву? Я ем сердце и печень", - сказал норвежец.

Говяжье сердце и печень являются одними из самых питательных продуктов, содержащих значительное количество железа, рибофлавина, витамина B12, витамина A и меди.

"Первое, что я делаю утром, это принимаю солнечные ванны, ведь это полезно для циркадного ритма. Я также начал фильтровать воду. Думаю, это может иметь большую пользу для моего организма", - добавил он.

Эрлинг Холанд (фото: instagram.com/erling)

Любимое блюдо футболиста

В качестве ритуала в день матча нападающий ест лазанью, которую приготовил его отец, Алф-Инге Холланд, который также является бывшим футболистом. Настолько часто, что тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пошутил, чтобы вернуть бывшего защитника в клуб.

"Мы можем сделать предложение, чтобы отец Эрлинга приехал и готовил для нас. Если в этом секрет целей Эрлинга, я убежу главу клуба привести его сюда", - сказал тренер.

Звезда также любит потреблять свежие блюда настолько, что Rolls Royce, на котором он ездит на тренировки, имеет кухонную плиту.

По его словам, он иногда очень любит съесть кебаб. Такую еду он себе позволяет есть несколько раз в год, когда бывает в родном городе.

Кроме кебабов, звезда любит стейк, устрицы, лобстеры, индийскую еду, утку и китайскую курицу в кисло-сладком соусе.

Эрлинг Холанд (фото: instagram.com/erling)

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Сон

Холанд спит не менее 8-9 часов в сутки. Он придерживается биоритмов - ложится и просыпается в одно и то же время.

К тому же использует световую терапию - специальные лампы, чтобы нормализовать мелатонин.

"Сон - это самая важная вещь в мире", - сказал он.

Питание

Звездный футболист избегает сахара и обработанной пищи. Холанд изучал диету Криштиану Роналду и следует многим его принципам.

Эрлинг Холанд (фото: instagram.com/erling)

Высокоинтенсивные тренировки

Акцент на тренировках он делает на взрывную силу, скорость и стабильность.

Тренировки включают в себя:

спринты

силовые упражнения с собственным весом

прыжки

баланс и координацию

Холанд часто тренируется отдельно от команды, имея индивидуальный план.

Восстановление

Использует:

криокамеры (до -140°C)

массажи, растяжения, физиотерапию, физиотерапию

йогу и дыхательные практики (для фокусировки и расслабления)

Ментальное здоровье

Он работает с психологом, регулярно практикует визуализацию и концентрацию перед матчами. Избегает соцсетей во время подготовки к соревнованиям, чтобы не отвлекаться.