Улюблена дизайнерка Зеленського та Усика розсекретила стать майбутньої дитини: зворушливе відео

Дизайнерка розсекретила стать дитини - у неї та її чоловіка Ехтірама Дамірова народиться син.

"Є дні, які просто проходять. Є дні, які тебе змінюють. Сьогодні був саме такий. Ми вперше побачили того, хто вже давно живе в наших думках, - і тепер точно знаємо: це хлопчик", - написала Гасанова в пості.

Також вона показала відео з вечірки гендер-паті. У ролику показано, що сім'я ретельно готувалася до цього заходу. Сама дизайнерка, її донька Айлін та її племінниця обрали атласні сукні ніжно-рожевого відтінку.

"Маленький герой, який ще не знає, що буде любити пасту, дивитися мультики перед сном і сміятися, як тато (або як мама, залежно від дня тижня). Так, у нас буде син. І як би там не було - ця людина точно принесе у світ щось нове", - підсумувала Ельвіра Гасанова.

Що таке гендер-паті

Гендер-паті (від англ. gender reveal party) - це святкова подія, на якій майбутні батьки розкривають стать дитини своїм близьким, друзям або навіть дізнаються про неї самі вперше. Це сучасний тренд, який набув великої популярності завдяки соцмережам.

Щоб дізнатися стать, зазвичай вигадують різні креативні способи:

торт із рожевою начинкою, якщо чекають на дівчинку, або блакитний - якщо на хлопчика

конфетті або дим певного кольору

повітряні кульки, феєрверки, бомби для басейну тощо.



Ельвіра Гасанова з донькою і племінницею (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Як відреагували в мережі

Фоловери Ельвіри Гасанової, серед яких є й українські знаменитості, одразу ж почали коментувати публікацію:

"Вітаю!" - написала дружина Олександра Усика Катерина

"Кайф! Син - це любов", - зазначила колишня дружина Миколи Тищенка

"Заходжу в інсту, а тут Ельвіра вагітна і ще й хлопчиком"

"Яке щастя! Син - це неймовірно"

"Як це зворушливо. Вітаю!"

"Щастя виглядає саме так! Вітаю!"

"Яке це щастя. Вітаю від усього серця".



Ельвіра Гасанова з чоловіком (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Нагадаємо, дизайнерка заснувала бренд GASANOVA в 2013 році. Серед знаменитостей, які "засвітилися" в речах її бренду: сімейство Кардаш'ян-Дженнер, Періс Гілтон, Джіджі Хадід, Меган Трейнор, Ріта Ора тощо.

Також у речах від Ельвіри Гасанової часто можна побачити президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську.

Крім того, вона є дизайнеркою знакових костюмів відомого українського боксера Олександра Усика, в яких він з'являється на заходах перед своїми поєдинками.