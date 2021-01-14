Уляна Супрун - в Украине: появилось фотодоказательство

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун не улетела в Соединенные Штаты Америки, а живет и работает в Украине.

Свежие фото с экс-главой министерства здравоохранения показала известная журналистка и актриса Янина Соколова на своей Facebook-странице.

"Съездила с сыновьями в гости к Уляне Супрун. Нет, не в Америку, как растиражировали пророссийские фейкаметчики, куда Супрун якобы вернулась навсегда. Это ложь", - пишет она.

Соколова рассказала, что была с детьми в офисе Супрун и ее мужа Марка в центре Киева, а съездили туда для того, чтобы забрать новую книгу под названием "Мочи Манту".

"Внутри целая серия мифов, с которыми мы жили долгие годы в советской оккупации. И которые пора уже выбросить на помойку и начать мочить манту", - говорится в публикации.

Также Соколова обратилась ко всем, кто "переживал из-за исчезновения страницы Супрун в фб", и призвала не огорчаться, так как "скоро будет гораздо больше".

"Спасибо, Уляна, за начатую, успешно проведенную реформу первичного звена медицины. И за нашу идеологическую близость и поддержку. Вы все делаете правильно", - отметила Соколова.

Улян Супрун осталась в Киеве (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

В комментариях к сообщению украинцы пишут, что не сомневались в том, что Супрун не покинула страну.

"Все, кто внимательно читал ее" прощальный "пост, поняли, что она не покидает Украину, а только держать фокус на другом проекте", - пишут пользователи.

Напомним, что Уляна Супрун в первый день нового 2021 года написала прощальный пост в Facebook, дав украинцам последний совет следовать здравому смыслу.

Также ранее Уляна Супрун рассказала, что нужно сделать в 2021 году, чтобы иметь крепкое здоровье.