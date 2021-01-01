Уляна Супрун попрощалась с украинцами: как так?!

Уляна Супрун, которая на протяжении многих лет давала нам в соцсетях ценные советы и разрушала медицинские мифы, попрощалась с украинцами. Бывшая и. о. главы Минздрава опубликовала последний пост.
Так на своей странице в Facebook она пожелала всем здравого смысла и дала последний совет.
"В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет. Украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте про общество и страну, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше ни от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - написала Супрун.
Далее она добавила постскриптум, вселив надежду, что еще вернется.
"P. S. Если имеешь смелость прощаться, всегда будешь держать надежду до свидания", - резюмировала Уляна.
Украинцы засыпали Супрун комментариями сожаления.
Отметим, что последними советами для украинцев от Уляны Супрун было то, как бороться с похмельем. Затем бывшая и. о. министра здравоохранения поздравила всех с Новым 2021 годом.
Уляна Супрун занимала эту должность с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года. Украинцам она запомнилась советами по здоровью, отношениях, сексе, которые она публиковала в Facebook. Особенно любила она разрушать мифы и стереотипы о медицине, разоблачать фуфломицины и "народные методы".
Читайте РБК-Украина в Google News