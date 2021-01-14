Уляна Супрун - в Україні: з'явився фотодоказ

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун не полетіла до Сполучених Штатів Америки, а живе й працює в Україні.

Свіжі фото з екс-очільницею міністерства охорони здоров'я показала відома журналістка і актриса Яніна Соколова на своїй Facebook-сторінці.

"З’їздила з синами в гості до Уляни Супрун. Ні, не до Америки, як розтиражували проросійські фейкаметники, куди Супрун ніби-то повернулася назавжди. Це брехня", - пише вона.

Соколова розповіла, що була з дітьми в офісі Супрун та її чоловіка Марка в центрі Києва, а з'їздили туди для того, щоб забрати нову книгу під назвою "Мочи Манту".

"Всередині ціла серія міфів, з якими ми жили довгі роки в радянській окупації. І які час вже викинути на смітник і почати мочити манту", - йдеться у публікації.

Також Соколова звернулася до всіх, хто "переймався через зникнення сторінки Супрун у фб", і закликала не засмучуватися, оскільки "скоро буде набагато більше".

"Дяк, Уляно, за розпочату, успішно проведену реформу первинної ланки медицини. І за нашу ідеологічну близькість і підтримку. Ви все робите правильно", - зазначила Соколова.

Улян Супрун залишилася в Києві (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

У коментарях до допису українці пишуть, що й не сумнівалися у тому, що Супрун не покинула країну.

"Всі, хто уважно читав її "прощальний" пост, зрозуміли, що вона не покидає Україну, а лише триматиме фокус на іншому проекті", - пишуть юзери.

Нагадаємо, що Уляна Супрун у перший день нового 2021 року написала прощальний пост у Facebook, давши українцям останню пораду слідувати здоровому глузду.

Також раніше Уляна Супрун розповіла, що потрібно зробити в 2021 році, щоб мати міцне здоров'я.