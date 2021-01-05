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"Выезд" Уляны Супрун в США взорвал сеть: она сделала все, что могла

Вторник 05 января 2021 08:13
"Выезд" Уляны Супрун в США взорвал сеть: она сделала все, что могла
Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Уляна Супрун, по информации СМИ, покинула Украину и улетела в США. И хотя такие данные не являются достоверными на 100%, украинцы уже "взорвали" соцсети вероятным "прощанием" с экс-чиновницей от Минздрава.

Так, по данным strana.ua, Супрун улетела в США после Нового года. Ресурс ссылается на директора Украинско-американского бюро защиты прав человека Семена Глузмана. Он утверждает, что бывшая и. о. министра здравоохранения уже не в Украине, но достоверно неизвестно - покинула она ее навсегда или только на время.

При этом в Госпогранслужбе говорят, что Супрун из Украины по состоянию на 4 января еще не вылетала.

Интересно, что некоторые украинцы восприняли выезд Супрун из страны, как хорошую новость.

  • Щасливої дороги!
  • Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить
  • Хотіла зламати систему, виявилось неможливим, звикли до неї чухрукінці...
  • А миллиарды кто вернет, которые зависли за границей, а медприпараты не поступили в Украину. Ее место в тюрьме Украины.

В то же время многие сожалеют о вероятном выезде экс и. о. министра здравоохранения, говоря, что она сделала все, что могла.

  • Шкода... Справжній, професіональний, неодноразово дипломований лікар, чудовий міністр... А не "отето все", зараз в Кабміні сидять, плагіатори бездарні... Сумно... Дякую Вам, Пані Уляно, принаймні Ви спробували! Хай Вам щастить, Ви чудова! З повагою.
  • Очень жаль, остались одни клоуны.
  • Молодець! Вона зробила все що змогла, але не все, що хотіла.
  • Можливо, людина й виконала своє завдання, а на більше не спроможна. І оці бани якоюсь дівчиною Стерненка теж дуже дивно, і не личить посадовій особі такого рівня... Такі сумні думки.

Напомним, что Уляна Супрун в первый день нового 2021 года написала прощальный пост в Facebook, дав украинцам последний совет следовать здравому смыслу.

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