Улицы превратились в реки: еще один украинский город ушел под воду. Видео

Сильный ливень затопил Каменское Днепропетровской области в среду, 22 мая, превратив улицы крупного города в бурные потоки. Жители города публикуют в сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" в Facebook впечатляющие фото и видео последствий стихии.

К слову, Каменское - не единственный город на Левобережье, который сегодня страдает от проливных дождей. Синоптики предупредили об осложнении погодных условий и в других восточных и центральных областях.

Каменское затопило ливнем (фото: facebook.com)

На фото видно, что люди, выходя из общественного транспорта, просто погружаются по щиколотки в воду.

Каменское затопило ливнем (фото: facebook.com)

Автомобили, пытающиеся пробраться по улицам, по самые фары погрузились в воду.

Каменское затопило ливнем (видео: facebook.com)

Каменское затопило ливнем (фото: facebook.com)

Пользователи сети пишут, что в такой проблеме виновата не только погода, но и коммунальные службы, которые часто не предусматривают наличие "ливневок" на улицах.

Каменское затопило ливнем (скрин: facebook.com)

Правда кое-кто из пользователей утверждает, что с "ливневками" все в порядке, но они не могут справиться с таким сильным дождем.

Каменское затопило ливнем (скрин комментариев: facebook.com)

К слову, недавно мы писали о мощном смерче, который пронесся над селом в Черновицкой области и повырывал деревья с корнями. В сеть выложили видео разрушительного природного явления.

Напомним, жители Прикарпатья страдают от сильных затоплений. В сети публикуют фото и видео поселков и городов, где дороги и дворы домов превратились в бурлящие потоки.