Вулиці перетворилися на річки: ще одне українське місто пішло під воду. Відео

Сильна злива затопила Кам'янське Дніпропетровської області в середу, 22 травня, перетворивши вулиці великого міста в бурхливі потоки. Жителі міста публікують у групі "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)" у Facebook вражаючі фото і відео наслідків стихії.

До речі, Кам'янське - не єдине місто на Лівобережжі, яке сьогодні страждає від проливних дощів. Синоптики попередили про ускладнення погодних умов і в інших східних та центральних областях.

Кам'янське затопило зливою (фото: facebook.com)

На фото видно, що люди, виходячи з громадського транспорту, просто занурюються по щиколотки у воду.

Кам'янське затопило зливою (фото: facebook.com)

Автомобілі, які намагаються пробратися по вулицях, по самі фари занурилися у воду.

Кам'янське затопило зливою (відео: facebook.com)

Кам'янське затопило зливою (фото: facebook.com)

Користувачі мережі пишуть, що в такій проблемі винна не тільки погода, але і комунальні служби, які часто не передбачають наявність "ливнівок" на вулицях.

Кам'янське затопило зливою (скрін: facebook.com)

Щоправда дехто з користувачів стверджує, що з "ливнівками" все в порядку, але вони не можуть впоратися з таким сильним дощем.

Кам'янське затопило зливою (скрін коментарів: facebook.com)

До слова, нещодавно ми писали про потужний смерчі, який пронісся над селом у Чернівецькій області та повиривав дерева з корінням. В мережу виклали відео руйнівного природного явища.

Нагадаємо, жителі Прикарпаття страждають від сильних затоплень. В мережі публікують фото і відео селищ і міст, де дороги та двори будинків перетворилися на вируючі потоки.