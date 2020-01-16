Улицы Киева снова залило кипятком: страдают сотни людей

Потоп в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Потоп из-за прорыва теплосетей произошел еще в одном районе Киева

Киев накрыла волна прорывов теплосетей и улицы столицы начало заливать кипятком в разных районах города. Жители столицы не успели отойти от шока после трагедии на Лыбедской возле ТРЦ Ocean Plaza, как трубы начало прорывать и в других районах Киева.

В среду, 15 января, очередной прорыв теплотрассы произошел в микрорайоне Виноградарь, по проспекту Правды, 68. Как пишут местные жители, это место является заколдованным, так как там трубу прорывает достаточно регулярно, с 1982 года.

Фото: Facebook/Игорь Григорьев

В результате аварии улицы поблизости были снова залиты горячей водой, а жители окрестных домов остались без отопления и водоснабжения.

"Ни дня без прорыва! В этот раз в кипятке "искупался" Виноградарь, сотни жителей сидят без тепла. Это такой посленовогодний челендж чтоль?" – пишут местные жители.

Правды, 68-Б, это зачарованное место – тут прорывает с 1982 года, с момента сдачи дома. По 3-6 раз в год.

Кипяток льется по улице по 2-3 часа практически без остановки.

Это Правды. Выходишь на улицу и как ежик в тумане. Несколько раз в месяц практикуется.

Фото: Facebook/Игорь Григорьев

Ранее мы сообщали о том, что прорыв теплосетей произошел на Соломянке, возле Воздухофлотского проспекта.