В Киеве популярный ТЦ затопило кипятком: все подробности (видео)

Оушен Плаза в Киеве затоплен кипятком
В Киеве затопило популярный среди горожан торговый центр Ocean Plaza, который находится возле метро "Лыбидская" на улице Антоновича. Возле здания прорвало трубу с горячей водой. Видео с места ЧП опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook, а также на YouTube. Инцидент произошел вечером 13 января.
"Нормально так поплыла Ocean Plaza... Интересно, как это будут компенсировать?" - написали под видео.
В видеоролике показано, как в здании ТЦ полностью затоплена мебель и магазины. Людей оперативно начали эвакуировать. Отметим, что очевидцы сообщают, что движение возле ТЦ затруднено, возле него клубится дым и пар, люди шокированы произошедшим.
Также кипятком залит весь паркинг.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
В Киеве затопило Океан Плазу (Киев Оперативный)
Пользователи сети отреагировали на ЧП в комментариях.
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