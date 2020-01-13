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В Киеве популярный ТЦ затопило кипятком: все подробности (видео)

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 21:32
В Киеве популярный ТЦ затопило кипятком: все подробности (видео)
В Киеве затопило ТЦ (фото: facebook/Океан Плаза)

Оушен Плаза в Киеве затоплен кипятком

В Киеве затопило популярный среди горожан торговый центр Ocean Plaza, который находится возле метро "Лыбидская" на улице Антоновича. Возле здания прорвало трубу с горячей водой. Видео с места ЧП опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook, а также на YouTube. Инцидент произошел вечером 13 января.

"Нормально так поплыла Ocean Plaza... Интересно, как это будут компенсировать?" - написали под видео.

В видеоролике показано, как в здании ТЦ полностью затоплена мебель и магазины. Людей оперативно начали эвакуировать. Отметим, что очевидцы сообщают, что движение возле ТЦ затруднено, возле него клубится дым и пар, люди шокированы произошедшим.

Также кипятком залит весь паркинг.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

В Киеве затопило Океан Плазу (Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на ЧП в комментариях.

  • Теперь настоящий оушен.
  • А что случилось ? Лыбедь затопила?).
  • Никогда такого не было и вот опять.
  • Труби порвало?
  • А что звук нельзя было отключить, чтобы не слушать этого комментатора с двумя прямыми извилинами..??

В Киеве популярный ТЦ затопило кипятком: все подробности (видео)Скриншот комментариев

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