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Вулиці Києва знову залило окропом: страждають сотні людей

STYLERЖиття    16.01.2020 - 11:50
Вулиці Києва знову залило окропом: страждають сотні людей
Потоп у Києві (Колаж РБК-Україна)

Потоп через прорив тепломереж стався ще в одному районі Києва

Київ накрила хвиля проривів тепломереж та вулиці столиці почало заливати окропом у різних районах міста. Жителі столиці не встигли відійти від шоку після трагедії на Либідській біля ТРЦ Ocean Plaza, як труби почало проривати і в інших районах Києва.

У середу, 15 січня, черговий прорив теплотраси стався в мікрорайоні Виноградар, по проспекту Правди, 68. Як пишуть місцеві жителі, це місце є зачарованим, так як там трубу прориває досить регулярно, з 1982 року.

Вулиці Києва знову залило окропом: страждають сотні людей

Фото: Facebook/Ігор Григор'єв

В результаті аварії вулиці поблизу були знову залиті гарячою водою, а мешканці навколишніх будинків залишилися без опалення та водопостачання.

"Ні дня без прориву! В цей раз в окропі "викупався" Виноградар, сотні мешканців сидять без тепла. Це такий післяноворічний челендж чи що?" – пишуть місцеві жителі.

  • Правди, 68-Б, це зачароване місце – тут прориває з 1982 року, з моменту здачі будинку. По 3-6 разів в рік.
  • Окріп ллється по вулиці по 2-3 години практично без зупинки.
  • Це Правди. Виходиш на вулицю і як їжачок в тумані. Кілька разів в місяць практикується.

Вулиці Києва знову залило окропом: страждають сотні людей

Фото: Facebook/Ігор Григор'єв

Раніше ми повідомляли про те, що прорив тепломереж стався на Солом'янці, біля Повітрофлотського проспекту.

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