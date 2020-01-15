В Киеве снова прорвало трубы: где произошло ЧП

Прорыв трубы в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

В столице Украины снова прорвало теплотрассу

В Киеве сегодня, 15 января, ночью прорвало теплотрассу. Инцидент произошел на улице Семьи Издыковских возле Воздухофлотского проспекта, Соломенский район. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев сейчас".

После прорыва трубы горячая вода залила всю проезжую часть, дворы жилых домов и улицы, которые находятся рядом.

Прорыв трубы на улице Семьи Издыковских (фото: t.me/now_kiev)

Пользователи сети сообщили, что прорыв теплотрассы произошел еще и на Теремках. Другие также негодуют по этому поводу.

Прорыв трубы на Теремках (фото: facebook.com/anastasiia.barladiuha.7)

Только что на Теремках завозили дочку в школу. Отопления нет, в классе 14 градусов, возле прорыва трубы кроме журналиста канала 1+1 и оператора вообще никого нет. Видимо, решают, кто должен ремонтировать;

И Теремки 2 плывут...

Вместо того, чтобы возводить бесконечные небоскребы, лучше бы ремонтировать трубы;

Почему все удивляются прорывам? Когда новострои подключают к старым тепло-, водо- и электро-сетям, не понимают что они не выдержат такой нагрузки. Кто-то дает разрешение на подключение. И злые языки говорят, что стоит это недешево. Смотри в корень, как говаривал Козьма Прутков.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в понедельник, 13 января, возле торгового центра Ocean Plaza, прорвало теплотрассу, после чего был затоплен ТЦ. Кроме того, на дороге провалился асфальт и из-за этого застряла маршрутка. Людям пришлось идти по очень горячей воде. Некоторых госпитализировали с ожогами.