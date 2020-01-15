В Киеве снова прорвало трубы: где произошло ЧП

В столице Украины снова прорвало теплотрассу
В Киеве сегодня, 15 января, ночью прорвало теплотрассу. Инцидент произошел на улице Семьи Издыковских возле Воздухофлотского проспекта, Соломенский район. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев сейчас".
После прорыва трубы горячая вода залила всю проезжую часть, дворы жилых домов и улицы, которые находятся рядом.
Прорыв трубы на улице Семьи Издыковских (фото: t.me/now_kiev)
Пользователи сети сообщили, что прорыв теплотрассы произошел еще и на Теремках. Другие также негодуют по этому поводу.
Прорыв трубы на Теремках (фото: facebook.com/anastasiia.barladiuha.7)
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в понедельник, 13 января, возле торгового центра Ocean Plaza, прорвало теплотрассу, после чего был затоплен ТЦ. Кроме того, на дороге провалился асфальт и из-за этого застряла маршрутка. Людям пришлось идти по очень горячей воде. Некоторых госпитализировали с ожогами.